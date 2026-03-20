K-POPガールズグループ「TWICE」のサナさん（29）が2026年3月13日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ白ワンピ姿を披露した。サングラスをかけたショットもサナさんは、イベントで着用した白いミニワンピ姿や、サングラスをかけたショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミニ丈の白いスリップワンピースを着用。足元には白いヒールを合わせ、バッグを持ってポーズをとり微笑んでいた。2枚目で