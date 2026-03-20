メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市の市議会議員が、2025年の市議選の直前に有権者へ菓子折りを配ったとして、書類送検されました。 捜査関係者などによりますと、本巣市の鍔本規之市議(77)は、2025年9月の市議選の直前、複数の有権者に支援者を通じて菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。 鍔本市議によると、約2000円の菓子折り60箱ほどを配っていました。 鍔本市議は自身の広報