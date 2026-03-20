アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/20営業日時点＝ 上海異形鉄筋 -0.15％ 大連とうもろこし -0.33％ 上海銅 -1.45％ 上海ゴム -1.47％ 大連ポリエチレン -1.85％ 上海重油 -3.92％ ＊数値は前日比％