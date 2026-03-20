ドル円１５８．３５近辺、ユーロドル１．１５７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は158.35近辺、ユーロドルは1.1570近辺で推移している。いずれも目立った値動きはみられず、ここ１時間程度は同水準での揉み合いとなっている。いずれも前日終値からドル高方向に振れている。 USD/JPY158.36EUR/USD1.1568