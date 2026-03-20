◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの達孝太投手が、オープン戦ラスト登板を４回１安打無失点、３奪三振と完璧な内容。先発する開幕第３戦（２９日、対ソフトバンク）へ向け準備を整え、今季目標に背番号と同じ１６勝を挙げた。初回、先頭の長岡をこの日の最速１５５キロの真っすぐで見逃し三振に仕留めると、後続も断ち３者凡退。２回はエラーと安打で１死一、二塁とされたが、北村を遊