毎年3月になると、受験の合否が出て、親も一安心するが、そこに思わぬ落とし穴がある。【漫画】教育虐待の被害者であり「反抗期」のない息子。そのストレスの矛先は「妹」だった首都圏では「中学受験ブーム」が起き、地域によってはクラスの半数以上が受験をする。合格した子供は私立・国立中学などへ進学し、そうでない子は地元の公立中学へ進学するが、毎年4〜5月以降に、そのうちの一定数が学校へ行けなくなり、中には心療