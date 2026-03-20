日本サッカー協会は２０日、ウズベキスタンへ遠征するＵ―１９日本代表メンバーを発表。Ｊ２ジュビロ磐田からＭＦ川合徳孟（１９）が選ばれた。活動期間は２２日から３１日までで、Ｕ―１９ウズベキスタン代表などと対戦する。川合はクラブを通じて「自分の持ち味を存分に発揮し、結果にもこだわりながら、今よりもさらに成長した姿で帰ってこられるよう頑張ります」とコメントした。