なにわ男子・道枝駿佑が２０日、都内で主演映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）の初日舞台あいさつに共演の生見愛瑠と登壇。韓国でも本作が公開されることへの思いを語った。詩作が趣味の主人公（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えるヒロイン（生見）のラブストーリー。道枝は、映画初単独主演作が公開となり「『わあ、初日か！』と（イベントの）直前にようやく実感がわい