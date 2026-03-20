金鯱賞で重賞２勝目を挙げたシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は春シーズンを休養し、札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌競馬場・芝２０００メートル）から始動することになった。目標を天皇賞・秋・Ｇ１（１１月１日、東京競馬場・芝２０００メートル）に置く方針。馬主のレックス・オーナーズクラブが３月２０日、発表した。同馬はすでに優先出走権を得た大阪杯への出走は見送り、きょう１９日に