『みなに幸あれ』の下津優太監督による『NEW GROUP』(ニューグループ)が６月12日(金)より公開。ポスターと予告編が解禁された。集団行動の裏側に潜む狂気を描く本作。ポスターには主人公・愛（山田杏奈）とクラスメイトの優（青木柚）が並び、その奥に騎馬戦の大将の位置に陣取る校長（ピエール瀧）の姿が。さらにその奥には生徒たちによる巨大な人間ピラミッドがあり、異様な存在感を放っている。予告編では、愛と優だけを取り残