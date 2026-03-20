ボートレース平和島の得点率制、4日間開催の3日目が20日に行われ、優出の6傑が決まった。2月の多摩川関東地区選でG1初制覇を飾り、今節後は24日開幕の蒲郡クラシックでSGデビューする砂長知輝（26＝埼玉）が、前節の戸田ルーキーに続いて2連続優出を決めた。3日目は3、4着と勝ち星は挙げられなかったものの「手前がいいです。ターンから直線へのつながりが良くて、そこが好みの感じで特長になっている。全体的には上位にいます