◇プロ野球オープン戦 中日4-3ロッテ(20日、バンテリンドーム)ロッテは中日との接戦を落とし、オープン戦10敗目を喫しました。先発のドラフト2位ルーキー毛利海大投手は、オープン戦4試合目の登板。初回、先頭のカリステ選手に安打を浴びると、2アウト3塁から細川成也選手にライト線へのタイムリー二塁打を浴びて、先制点を許します。さらに2回は2つの四球で得点圏にランナーを背負うと、カリステ選手にレフトスタンドへ3ランを献