5年生になるまで中学受験対策を一切してこなかったママ友の娘・恵麻ちゃん。いきなり特進クラスに入ったことに、夏美さんは驚いたそうです。葵ちゃんは特進になるまで2年もかかったこともあり…。夏美さんは“あの人”にバレることを恐れていますが、「あの人」とは、一体誰なのでしょうか？＞＞【まんが】中学受験は誰のため？