20日、ミャンマーの首都ネピドーで連邦議会に到着した議員ら（AP＝共同）【マンダレー（ミャンマー中部）共同】ミャンマーの首都ネピドーで20日、1月に終了した総選挙後初めてとなる上下両院合同の連邦議会が開かれ、30日に大統領選出に向け協議することが決まった。国家元首となる大統領には軍政トップのミンアウンフライン国軍総司令官が就く公算が大きい。4月上旬に親軍政権を樹立し「民政移管」を演出する。30日の協議では