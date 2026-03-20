20日、韓国・大田で発生した工場火災現場（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国中部大田の工場で20日午後1時15分（日本時間同）ごろ、火災が発生した。消防当局によると、50人以上が重軽傷を負い、関係者ら14人と連絡が取れていない。当局が消火に当たるとともに、詳しい被害状況や原因を調べている。韓国メディアによると、現場は自動車部品の製造工場。勤務していたとみられる170人のうち、安否不明の14人を除く156人の所在は分