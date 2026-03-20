激安の弁当などを販売するディスカウントストア「ラ・ムー」が１９日、甲府市徳行に山梨県内で初めてオープンした。開店前から２００人以上が行列をつくり、真新しい店舗で、低価格商品の買い物を楽しんだ。ラ・ムーを手がける「大黒天物産」（岡山県）によると、同店は「１９８円弁当」や１００円の焼きたてのたこ焼きなど低価格商品が売り。西日本を中心に約１６０店舗展開しており、首都圏での出店も今回が初という。開店