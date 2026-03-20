4回無失点だった日本ハム先発の達＝エスコンフィールド日本ハムの達は直球、変化球ともに精度が高く、4回を1安打無失点と好投した。水谷が3安打。ヤクルトは開幕投手を務める吉村が七回途中まで要所を締める投球で無失点。外野の定位置を狙う増田が五回にソロ本塁打を放った。