◇オープン戦DeNA1―4西武（2026年3月20日ベルーナD）DeNAの筒香嘉智内野手が20日の西武戦で上半身を痛めて途中交代するアクシデントが発生した。「4番・一塁」で先発出場し、初回に1点を先制してなおも無死一三、塁の場面で打席へ。初球の149キロの直球を空振りした際にバランスを崩し、表情をゆがめた。球場が騒然とする中で手当のためにベンチに退き、代打・九鬼がコールされた。相川監督は試合後に「上半身のコンデ