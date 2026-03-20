「選抜高校野球・１回戦、智弁学園４−０花巻東」（２０日、甲子園球場）智弁学園が花巻東に快勝。５年ぶりにセンバツの初戦突破を果たした。今大会注目左腕の杉本真滉投手が３安打完封。最速１４４キロの直球を軸に、１００キロ台前半のカーブで緩急も駆使して花巻東打線を抑え込んだ。打線は三回、角谷の適時打で先制。五回も内野ゴロの間に２点目を加えると、七回には再び角谷が適時三塁打を放った。１番・捕手の角谷は