2025年6月29日に切り替えられた西武新宿線の下り線（東村山駅付近）高架化。実施から約半年が経過し、東京都と西武鉄道から劇的な「渋滞緩和効果」が発表されました。慢性的な渋滞ポイントだった府中街道では、最大渋滞長が約6割も短縮。地元住民やバス事業者が実感する「踏切待ちストレスの解消」と、2028年度の事業完了に向けた最新状況を詳しく解説します。2025年6月には、高架化されたばかりの下り線路を歩くことができる直前