池袋・サンシャインシティ内にある専門店街アルパは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボ企画「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を2026年3月31日まで開催しています。このコラボでしか見られない限定デザインフォトスポットやコラボ商品、期間限定メニューの提供など、エリア全体がシナモロール一色に。地下1階から2階の対象店舗で3000円以上購入すると、ダイカットステッカー（全5種）がランダムで1枚もらえる、プ