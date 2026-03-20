2022年に逝去したジャン＝リュック・ゴダールの2000年代の作品を上映する『21世紀のジャン＝リュック・ゴダール わたしたちの映画 2001-2010』が、6月20日よりイメージフォーラム渋谷ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：ジャン＝リュック・ゴダール、アイヴァン・ライトマンら偉大な映画監督たちを偲んで フランスのヌーヴェルヴァーグを牽引したゴダールは、19