にんじんの使える作り置き「キャロットラペ」＆アレンジレシピ2選【コスパ食材のおかず】【画像で確認】朝食にぜひ食べたい「にんじんの作り置き」簡単アレンジレシピとは？今や忙しい家庭に欠かせない作り置きですが、使う食材にはコスパの良さと栄養価、使い回しやすさが大事です。おすすめなのが「にんじん」。にんじんは食べごたえがあり、β-カロテンのほか、食物繊維、カリウムなども豊富です。さまざまな食材と相性がいいの