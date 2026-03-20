【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Conton Candyのメジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』が5月20日にリリースされることが発表された。 ■アルバムタイトルは等身大のConton Candyの飾らない姿を見せたいという思いが込められている アルバムタイトル『すっぴん』には、今の彼女たちのありのまま、等身大のConton Candyの飾らない姿を見せたいという思いが込められている。 本作には全1