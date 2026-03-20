中国東部の浙江省杭州市西湖区で栽培されている龍井茶の品種「龍井43」が3月19日、本格的な収穫を始めました。杭州市農業農村局によると、今年の西湖龍井茶の生産量は安定しており、品質も全体的に安定して向上しているとのことです。西湖龍井茶は中国の十大名茶の一つです。2025年にはそのブランド価値が過去最高を記録して86億3900万元（約1990億円）に達し、7年連続で中国茶葉地域ブランド価値ランキング第1位をキープしてきま