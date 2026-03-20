任期満了に伴う京都府知事選挙が３月１９日に告示され、現職と新人２人の計３人が立候補しました。 【映像で見る】京都府知事選挙各候補者の訴えは？（第一声まとめフル動画） 立候補したのは届け出順に、以下の３人です。 ▼藤井伸生さん（６９）無所属・新人▼西脇隆俊さん（７０）無所属・現職▼浜田聡さん（４８）政治団体総裁・新人 立候補した３人が『第一声』で訴えた主張を、記事として公開します。