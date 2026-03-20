２月に行われた衆議院選挙をめぐり、兵庫８区（尼崎市）から「日本維新の会」の公認で出馬した徳安淳子・前衆院議員の男性秘書を、兵庫県警が公職選挙法違反の疑いで書類送検したことがわかりました。 公職選挙法の施行令では、選挙の車上運動員の報酬の上限は１日２万円と規定されていますが。徳安氏の男性秘書は、この上限を超える報酬を支払った疑いがあるということです。 秘書の書類送検を受け、徳安氏は「この度、陣