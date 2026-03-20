女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYOMX「5時に夢中」（月〜金曜午後５時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、１年７カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たした。番組冒頭、フワちゃんが登場。テロップ肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「本日のゲストは、いろいろあった後、初の生放送出演、フワちゃんです!」と紹介され