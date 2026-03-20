男子板飛び込み決勝坂井丞の3回目の演技＝東京アクアティクスセンター飛び込みの翼ジャパン・カップ第2日は20日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）の代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子3メートル板飛び込みは33歳の坂井丞（ミキハウス）が代表入りを確実にした。日本水連は、予選と決勝の得点の平均が「参考得点」を突破することなどを選考基準とした。坂井は決勝は398.35点で3位にとどまったが