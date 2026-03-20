元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）は20日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。米国がイスラエルとともに仕掛けたイラン攻撃について「どうやって収めようとして仕掛けているのか、そんな事関係なく仕掛けているのか」と、専門家に問う場面があった。番組では、19日（現地時間）にホワイトハウスで行われた日米首脳会談について現地からの中継をまじえて詳報。イラン情勢の今後の見通し