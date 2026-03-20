日本テレビ「news every.」（月〜金曜午後3時50分）は20日の放送で、メインキャスターを務める同局の鈴江奈々アナウンサーが、この日の放送を欠席すると伝えた。ともにメインキャスターを務める同局の森圭介アナウンサーが「鈴江さんは今日はお休みです」と報告した。理由には、特に触れなかった。