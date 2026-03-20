3月20日までに、女優の広瀬アリスがXを更新。プライベートショットを公開したが、その姿に驚きが広がっている。広瀬は、《ねえ待って!この辛そうなソースつけても食べれる!っていう画》とつづり、プライベートでの食事風景をアップした。「添えられた写真は、箸を持ちながら目を見開いて、かなり驚いた表情をする広瀬さんの“変顔”でした。この写真には一般のファンだけではなく、タレントの有吉弘行さんも反応し、《顔良すぎ