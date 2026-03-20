3月20日までに、俳優の鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）の公式Xが更新。3月15日に放送された第8話のオフショットが公開され、投稿に写る俳優の戸田恵梨香の近影が話題となっている。公式Xでは、《第9話 最終章3月22日（日）よる9時放送、日曜劇場 『リブート』》と、放送目前となった第9話について告知。《8話オフショット、ひとみ美容クリニックでパシャリ》と綴られ、戸田を始めとする女優陣のオフショ