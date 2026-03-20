全日本プロレス２０日の八王子大会で安齊勇馬（２６）が、謹慎から復帰した青柳優馬（３０）とリング上で対面した。安齊は昨年１１月の「世界最強タッグ決定リーグ戦」に優馬とのタッグでエントリー。ところが優馬が同月、静岡・沼津市内で免許が失効している状態で交通事故を起こし、団体から３か月謹慎等の処分を受けたことで全戦不戦敗に。その後、今月１５日の後楽園大会で優馬は復帰した。この日安齊は本田竜輝と組んで