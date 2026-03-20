ドジャースがまた一枚、左腕の保険を積み増した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は１９日（日本時間２０日）、韓国ＫＢＯリーグのＮＣダイノスで昨季プレーしたローガン・アレン投手（２８）と、ドジャースがマイナー契約で合意したと報じた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）を擁し、今季も世界一候補の本命に挙がる球団だけに、表舞台の豪華さとは別に水面下ではブルペンと先