16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が中日・涌井秀章について言及した。野村氏は「この近年で1番良いように感じがしますね。調子が良いので、維持しようとしないことだと思います。良過ぎても不安な時もある。次くらいちょっとやられて、気合い入れてシーズン入るとちょうどいいかもしれない。本当に素晴らしい調整してきている。もう１回どこかで、肉体的なものを入れてオフにして