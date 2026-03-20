新生ゼロワンの２０日東京・新木場１ｓｔリング大会で、?××スタイル?こと中嶋勝彦（３８）が?伝説の不死鳥?ハヤブサとの初一騎打ちを激闘の末に制した。２月にゼロワン道場に乗り込み、「あなたに興味がある」というハヤブサとのシングル戦が実現した。２月２８日板橋大会では上り調子でゼロワンのエース候補、松永準也を下しており、序盤からじっくり攻め立てる。ハヤブサが右腕に集中攻撃を浴びせてくると、ドラゴンスクリ