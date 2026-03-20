上質感のあるコーデが注目されている今、チェックしておきたいのが「レザーアウター」。肌寒さの残る今の時期に頼れる存在です。春コーデに取り入れてトレンド感を高めるなら、ハードすぎないデザインを手に取ってみて。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、春に似合うおすすめのレザーアウターを紹介します。 スエード素材 × ボンバー形でラフに羽織れる 【ZARA】