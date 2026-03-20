1.高所からの転落 野生下では、高いところから獲物を狙ったり、外敵から身を守ってきた猫。その名残から、高い場所を好む傾向があります。 平衡感覚と運動能力に優れているため、6～7メートル程度の高さであれば、空中で体勢を立て直して着地できるといわれています。 しかし、高すぎる場所から転落したり、パニックを起こして着地に失敗したりすると、骨折や内臓損傷といった命に関わる重大事故につながる