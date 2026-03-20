この話は、筆者のママ友Mさんから聞いた体験談です。Mさんの息子、A君は自閉症を持ち、感覚過敏があるため、普段の服選びにいつも苦労しているそうです。卒園式を控え、A君にスーツを着せてあげたいという気持ちを抱えながらも、思いがけない問題に直面することになりました。どのような選択をしたのか、Mさんの心の葛藤とその後の結末をご紹介します。 感覚過敏でスーツを着られない、、、 小学校の卒園式を控え