森山直太朗 フォークシンガー森山直太朗が、2026年４月期のTBS系 金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）で放送される、岡田将生主演の『田鎖ブラザーズ』の主題歌を担当することが決定した。森山がTBS連続ドラマの主題歌を手掛けるのは、今回が初となる。【動画】岡田将生×染谷将太、金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』SPOT映像森山は現在、2025年10月にリリースしたコンセプトアルバムを引っさげた『森山直太朗 Two jobs