3月3日（火）から全国のファミリーマートにて、大人気のチョコ菓子「ブラックサンダー」とのコラボ商品が展開されています。コンビニを通りがかって、チラシが気になっていた方も多いのでは？とくに注目したいのは、本来なら現地でしか買えないご当地限定ブラックサンダーをイメージした商品。今回は、3月10日（火）から新登場した、北海道と京都の味わいを再現した注目の2商品を入手しました。まず紹介するのは、北海道限定