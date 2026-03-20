3連休初日の今日3月20日(金・春分の日)は、静岡で平年より4日早く桜(ソメイヨシノ)が開花しました。昨日19日(木)は東京で平年より5日早く開花となりましたが、今年2026年の桜は、各地で早いペースで開花しています。全国で一番のりに開花した高知と、東京では3月25日に満開予想です。今年のお花見の計画は早めが良さそうです。お花見日和はいつ?20日「春分の日」は静岡で桜開花各地で平年より早い開花今日20日(金・祝)は、静岡で