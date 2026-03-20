◆第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日、高知競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝３月２０日、栗東トレセン２３年から２５年まで、このレースを３連覇中のシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は、栗東・坂路で５３秒０―１２秒５を計測した。水分を含んだ馬場だったが、力強い脚さばきで上がってきた。松下調教師は「良かったですね。いつものこの馬の動きでしたよ」と笑みを浮かべた。前