大阪府は２０日までに、３月２０日から４月５日まで万博記念公園で「万博記念公園ＳＡＫＵＲＡＥＸＰＯ ２０２６」を開催すると発表した。万博記念公園の桜は、公益財団法人日本さくらの会選定「さくら名所１００選の地」に選ばれており、園内ではカンヒザクラや河津桜、ソメイヨシノ、ジンダイアケボノなど１２品種約５５００本の桜を見ることができる。また、お祭り広場では、選りすぐりの飲食店が集まる「ＳＡＫＵＲＡ