巨人の阿部慎之助監督が２０日、４７歳の誕生日を迎えた。報道陣が日頃の感謝を込めて特製ケーキを贈呈。阿部監督の似顔絵と今季のスローガン「前進」、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」と書かれたホワイトチョコレートが添えられた。４７歳の抱負を聞かれると「楽しもうかな！」と笑顔でケーキを実食。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へチームジャイアンツ一丸で前進する。