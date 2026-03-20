きょう正午ごろ、埼玉県春日部市のスーパーで、客を装ってレジに並んだ男が包丁のようなものを出して店員を脅し、たばこ4箱を奪って逃げました。警察が強盗事件として捜査しています。警察によりますと、正午すぎ、春日部市本田町にあるスーパー「ビッグ・エー藤塚店」で、客を装ってレジに並んだ男が女性店員（55）に対し、「たばこを下さい」と言ったということです。男は店員からたばこ4箱を受け取ると、包丁のようなものを出し