関西テレビは22日、「『ZEROカウントバトル』〜極限秒読み！スベラセロワイヤル〜」（深0：55〜1：54※関西ローカル）を放送する。【画像】大阪の若手芸人20人が集結！『ZEROカウントバトル』出場者大阪・関西万博のパビリオン「よしもと waraii myraii館」で使用され、ギネス世界記録の達成を支えた笑顔判定AIツール「Smiral（スマイラル）」を、バラエティー番組として世界初導入。新たなお笑いサバイバルゲームを行う。