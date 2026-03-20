イランが事実上封鎖したホルムズ海峡の周辺では、現在も多数の船舶が身動きできない状態です。乗組員の多くはフィリピン人で、食料の枯渇や攻撃のリスクにさらされる中、船上から「極度の緊張と恐怖」を訴える人もいます。【写真を見る】「極度の緊張と恐怖」6000人超のフィリピン人乗組員が取り残され…乗組員が語るホルムズ海峡の現状 “食料不足”と“攻撃リスク”だけではないジレンマもフィリピン人乗組員「ホルムズ海峡