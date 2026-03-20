元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と長男・佐々木健之介さん（27）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に親子そろって出演。幼い頃、健之介さんに教えたスペイン語を明かす場面があった。健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。妻はプロレスラーの凛で、2歳の娘がいる。父で元プ